إصابة رئيس بلدية إسطنبول بفيروس كورونا‎

أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول التركية، اليوم السبت، أنه يخضع للعلاج بالمستشفى؛ بعدما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وارتفاع درجة حرارته.

وقال في مقطع فيديو التُقط على ما يبدو من غرفته بالمستشفى: ”انتابتني حمى حوالي الساعة التاسعة مساء أمس، وكانت حرارتي 38 درجة، جئت إلى هنا وقضيت الليلة في المستشفى“.

وأضاف أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان: ”أنا الآن بخير تماما، والحمى ليست شديدة، العملية مستمرة، لا يوجد ما يعتبر سلبيا بالمعنى الطبي“.

وذكر المستشفى الأمريكي في إسطنبول، في بيان، أن إمام أوغلو دخل المستشفى في العاشرة مساء (1900 بتوقيت غرينتش)؛ بعدما ظهرت عليه أعراض تعب بالجهاز التنفسي العلوي.

وانتخب إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري العلماني، رئيسا لبلدية إسطنبول، بعد جولة إعادة في يونيو/ حزيران 2019، اعتبرت آنذاك ضربة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية.