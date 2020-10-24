أخبار اليمن : البرلمان يستعرض 3 رسائل حكومية وتقريرين للجانه

البرلمان يستعرض 3 رسائل حكومية وتقريرين للجانهاستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشان مذكرة وزير الأوقاف والإرشاد حول مشروع قانون إنشاء المعهد العالي للتوجيه والإرشاد.

وأقر المجلس حضور وزير الأوقاف والإرشاد لتقديم مشروع القانون في جلسة مقبلة.

كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة إلى رسالة الحكومة حول مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن توصيات المجلس السابقة والواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول استمرار أزمة المشتقات النفطية والاختناقات التموينية في السوق المحلية.

وأقر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة مختصة لدراستها وموافاة المجلس بتقرير بشأنها.

واستمع مجلس النواب من وزير الدولة أيضاً إلى رسالة بشأن مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية حول طلب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا في مذكرته المرفوعة لرئيس المجلس السياسي الأعلى بإيقاف مشروع قانون إنشاء هيئة مماثلة للهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس عبده محمد بشر.

وأحال المجلس ذلك إلى لجنة مختصة لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

واطلع المجلس على تقرير تكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة لمناقشتها حول مشروع قانون المخطوطات، وذلك بهدف الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات، بما يضمن حمايتها من السرقة والتهريب، إضافة إلى جمع المخطوطات والعمل على حيازتها بالاقتناء من خلال التنسيق مع أصحاب المكتبات الخاصة وحفظها وصيانتها وفهرستها وأرشفتها وتوثيقها بطرق فنية حديثة.

وتضمن التقرير حصر المخطوطات في كافة أنحاء الجمهورية وتوثيقها وتصويرها وتحديد أماكن وجودها وفهرسة محتوياتها وتقييدها في سجل وطني ينشأ لهذا الغرض والعمل على فهرستها للتعريف بها وتسهيل عمل الباحثين والمحققين والجهات المعنية بالتراث الفكري اليمني.

كما تضمن التقرير أهمية دعوة حائزي المخطوطات على تسجيلها وترميمها وصيانتها والتوعية بطرق حفظها وتحقيقها ونشرها والعمل على تشجيع المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات لتحقيقها وإخراجها وتقديم الدراسات الموضوعية عن مضامينها ومحتوياتها المعرفية.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير تكميلي للجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني جراء العدوان وأثر ذلك على سير العملية التعليمية.

حيث تضمن التقرير عدداً من التوصيات حول ذلك.

وحسبما اوردته وكالة (سبأ) فقد أرجأ المجلس مناقشة للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

