عمدة إسطنبول يعلن إصابته بفيروس كورونا

وذكر إمام أوغلو المنتمى إلى "حزب الشعب الجمهورى" المعارض فى تصريح مسجل نشر على حسابه فى "تويتر" أنه يخضع لفحوصات كورونا باستمرار وكان آخرها الأربعاء الماضى.
وأكد عمدة إسطنبول أن حرارة جسده ارتفعت فى الساعة التاسعة من مساء أمس إلى 38 درجة، ما دفعه للتوجه إلى المستشفى حيث قضى الليل ثم خضع لفحص آخر جاءت نتائجه إيجابية.
وذكر إمام أوغلو أن وضعه الصحى جيد وحرارته مستقرة، ولم تظهر لديه أى أعراض سلبية ملموسة، مبديا أمله فى التعافى قريبا، داعيا المواطنين إلى توخى الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الصحية.
وأكد المستشفى الأمريكى الخاص فى إسطنبول فى بيان أن عمدة المدينة يخضع للعلاج فيه، وهو فى وضع جيد.
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