ارتفاع قتلى القوات الأرمينية فى قرة باغ إلى 963 قتيلا

أعلنت السلطات الأرمينية فى إقليم ناغورنى قره باغ، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأرمن فى أحدث اشتباكات الإقليم الانفصالى بواقع 36 جنديًا، ليصل بذلك إجمالى عدد القتلى إلى 963 قتيلاً.





ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، قلص انهيار اتفاقى الهدنة بوساطة روسية، من آمال التوصل لنهاية سريعة للقتال فى إقليم قره باغ الذى تقطنه أغلبية أرمينية، وتسعى أذربيجان للسيطرة عليه بدعم من تركيا التى تتهمها أطراف دولية بتأجيج الصراع فى منطقة القوقاز.

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