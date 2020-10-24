مقتل 5 أطفال وإصابة 9 فى هجوم مسلح على مدرسة فى الكاميرون

وقال نائب حاكم كومبا، علي أنوجو إن: "الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم، مؤكدا أن المهاجمين وجدوا الأطفال فى الفصل الدراسى وأطلقوا النار عليهم".

من جانبهم.. حمل المسؤولون فى الكاميرون، الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة فى غرب البلاد المسؤولية عن الهجوم.

جدير بالذكر أن حكومة الكاميرون اتهمت العام الماضى الانفصاليين بقتل عشرات التلاميذ، لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن ذلك.