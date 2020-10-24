قتيل في عملية طعن بالعاصمة البريطانية لندن

تعرض مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، للطعن حتى الموت، في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الجمعة.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تم إبلاغ الشرطة والإسعاف على الفور للمجئ إلى مكان الحدث في طريق ويست بري، شمال شرق لندن، لكن توفى الصبي.
ولم تكشف شرطة لندن عن اسم الضحية بعد، ولا يزال الضباط يعملون لتحديد هويته لإبلاغ أقربائه.
وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن عملية الطعن، إلا أنه لم يتم إجراء أية اعتقالات.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيارتين على الأقل للشرطة تقفان على الطريق ليل الجمعة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أفادت الأنباء أن عدد القتلى في العاصمة قد تجاوز 100 للعام السادس على التوالي.
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