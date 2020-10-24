تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وتواصل مليشيات الحوثيين تهديداتها بأمن السعودية وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددته الدول العربية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.