وارسو ـ د ب أ: أعلن المتحدث الرئاسي في بولندا، بلاجي سبيخالسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن رئيس بولندا، أندريه دودا أصيب بفيروس كورونا. وكتب سبيخالسكي أن الرئيس”48 عاما” يشعر بتحسن، وقال:”إننا على اتصال مستمر مع الخدمات الطبية” بدون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس بولندا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.