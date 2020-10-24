ريال مدريد يحرج برشلونة في عقر داره ويتصدر "الليغا"

انتهى الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وضيفه ريال مدريد بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل واحد، لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف النادي الملكي اللاعب فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة، وسيرجيو راموس في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، ولوكا مودريتش في الدقيقة 89.

أما هدف برشلونة الوحيد في المباراة، التي أجريت بدون جمهور على أرضية "كامب نو"، فكان من أقدام أنسو فاتي في الدقيقة 8.

وعقب الفوز، بات في رصيد ريال مدريد 13 نقطة ليحتل بذلك المركز الأول، فيما تجمد رصيد رفاق ليونيل ميسي في 7 نقاط بالمركز العاشر.

وكان مدرب الريال، زين الدين زيدان، تحت الضغط، لاسيما بعد هزيمته الأولى على أرضه في الليغا السبت الماضي أمام قادش الصاعد حديثا 1-0، ثم الخسارة الثانية الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 3-2.

ويعد كلاسيكو السبت سابقة في تاريخ الليغا، حيث أقيم للمرة الأولى خلف أبواب مغلقة، بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.