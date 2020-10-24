قفزة مرعبة..19644 إصابة جديدة بـ كورونا في ايطاليا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبلغت السلطات عن تسجيل 19644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي سجلته البلاد منذ مايو الماضي.

فيما سجلت اسلطات الصحية 151 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت، الأربعاء الماضي، فرض حظر تجول ليلي على العاصمة روما، وذلك في محاولة للسيطرة على زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي.

وصرح كونتي في مؤتمر صحفي بأن هذه القيود ستتيح مواجهة الزيادة الجديدة في إصابات كورونا، كما أنها ستحمي البلاد من الإغلاق العام الذي يعرض الاقتصاد للخطر.

وتنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 اشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل.

فيما ستغلق الحانات أبوابها في السادسة مساء، وسيعمل 75% من موظفي الإدارات العامة من منازلهم، وتوصية القطاع الخاص بالقيام بنفس الشئ.