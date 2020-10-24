داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير معهد تدريبي في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن تفجير معهد تدريبي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت في وقت سابق، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل.

وقالت شرطة كابول إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غرب المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.

فيما ذكر المتحدث باسم شرطة ولاية غزنة أحمد خان سيرات أن قنبلة ثانية على جانب الطريق قتلت شرطيين بعد أن أصابت عربتهم التي كانت في طريقها إلى ضحايا الانفجار الأول.

واتهم المتحدث باسم الشرطة حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم.

يأتي تصاعد العنف بين طالبان والقوات الأفغانية في الوقت الذي يبدأ فيه ممثلو الطرفين المتحاربين محادثات سلام في الدوحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان.