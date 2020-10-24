الأردن يسجل 1820 إصابة جديدة و32 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات إنها سجلت 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1818 حالة محلية، فضلا عن 32 وفاة.

بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 50750 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 540 وفاة.

وكانت السلطات الأردنية قررت تطبيق حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، الجمعة الماضي.

وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة في وقت سابق، أن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى، وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجول الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وأضاف العضايلة أنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة، وفقًا للآلية التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية.