فاشية أوروبية.. أردوغان: ماكرون يحتاج إلى علاج نفسي بسبب المسلمين

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم السبت خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية بمدينة قيصرية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يحتاج إلى علاج نفسى لاعتقاده بوجود مشكلة مع الإسلام والمسلمين.

ووفقًا لصحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، أوضح أردوغان أن نظيرة الفرنسى يحتاج إلى فحص عقلي، على الرغم من سياسته هو - أردوغان - المستمرة لتحويل الكنائس الأرثوذكسية اليونانية في تركيا إلى مساجد.

وأضافت الصحيفة أن مشكلة التطرف الديني في فرنسا تتفاقم مع تزايد الهجمات الإرهابية وخصوصا بعد أزمة المهاجرين عام 2015.

وأثارت قضية قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي بسبب عرض رسوم مسيئة للنبى محمد صدمة في جميع أنحاء فرنسا.

وبعد وقت قصير من جريمة القتل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستحل مجموعة الشيخ ياسين، وهي جماعة موالية لحركة حماس، بعد مقطع فيديو نشره مؤسسها وأهان مدرس التاريخ.

واستخدم الرئيس التركى أردوغان فى خطابة لهجه الكراهية ضد ماكرون واستهدف أيضًا المسئولين الألمان واتهمهم بـ 'الفاشية' بسبب غارة للشرطة الألمانية على مسجد في برلين.

وقال أردوغان "وصلت الفاشية الأوروبية إلى مستوى جديد من خلال الهجوم على مواطنيها".

وفي حملة تطهير استهدفت بها السلطات الفرنسية بؤرا للتطرف، تم إغلاق المساجد المرتبطة بجماعة الإخوان، وهو المصدر المحتمل لغضب الرئيس التركي لأنه أحد الداعمين الرئيسيين للجماعة المتطرفة.