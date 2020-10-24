دوت الخليج -

قصف يمني لمطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط

نفذ سلاح الجو المسير في اليمن اليوم، عمليات هجومية استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالمملكة العربية قصف يمني لمطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيطنفذ سلاح الجو المسير في اليمن اليوم، عمليات هجومية استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو اليمني نفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف k2 استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع تأكيده: أن العمليات الهجومية بالطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة .. مؤكدا أن الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف يمني لمطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.