 هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب شمالي إيران 

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم السبت، مدينة أوج بمحافظة قزوين شمالي إيران.
وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن الهزة سجلت في الساعة 15:04 حسب التوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
وأضاف أن سكان مناطق ومدن تابعة لمحافظة همدان، ومحافظة البرز وغرب العاصمة طهران شعروا بالهزة، التي لم تخلف إصابات أو خسائر.
ومن جانبه، قال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "هزة ثانية وقعت في مدينتي أوج وأبغرم بقزوين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بعد الهزة الأولى التي بلغت قوتها 5.4 درجة".
وأضاف أن "قواتنا الإغاثية، بما فيها جمعية الهلال الأحمر والقوات العسكرية، موجودة في المنطقة وهي على أهبة الاستعداد وستتدخل في حالة حدوث أي ضرر أو تدمير".
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