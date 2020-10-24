انفجار على متن ناقلة نفط روسية في بحر آزوف

أفادت قناة "روسيا اليوم" بوقوع انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر قوله "تعرضت ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف) في بحر آزوف، التي ترفع العلم الروسي، إلى انفجار، لم تعرف ماهيته بعد".

وأضاف: "الناقلة كانت فارغة من الحمولة وقت وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون السبب "بخار الوقود المتبقي".

وأشارت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي، إلى أنه "تم إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف".

وأكدت، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية.