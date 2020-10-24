تقديرات علماء.. ماكرون: فيروس كورونا مستمر حتى الصيف المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن انتشار فيروس كورونا قد يستمر حتى الصيف المقبل، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في فرنسا مليون حالة.

وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، أوضح ماكرون، خلال تفقده أحد مستشفيات العاصمة باريس، أن علماء متخصصين أخبروه بأن انتشار فيروس كورونا قد يستمر حتى منتصف العام المقبل في أحسن التوقعات.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه لا يزال من المبكر مع ذلك تقرير ما إذا كان يتوجب إعادة فرض إغلاق كامل أم جزئي للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار الوباء.

وسجلت فرنسا أمس الجمعة 42.032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة المكتشفة منذ بدء تفشي الوباء 1.041.075 حالة.

وشهدت دول القارة الأوروبية زيادة في عدد الإصابات اليومية بمعدل أكثر من الضعف خلال الأيام العشرة الأخيرة، ليقترب إجمالي الإصابات في أوروبا من 8 ملايين حالة ونحو 247 ألف وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".