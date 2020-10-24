الجيش الليبي: أردوغان الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف النار في ليبيا.

وطالب المسماري في مؤتمر صحفي، أردوغان بحزم حقائب جنوده للرحيل من البلاد، لافتا إلى أن اتفاق جنيف يتوافق مع أهداف الجيش الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى التزام الجيش الوطني بشكل كامل باتفاق جنيف والكرة بملعب الطرف الآخر، معربًا عن أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لحل سياسي.

وأكد المسماري أن اتفاق جنيف يحتاج إلى ضامن رئيسي لتطبيقه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيواجه بعض العقبات وسيتم العمل على حلها.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن وفدي اللجنة العسكرية المشتركة سيوقعان اتفاقًا يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأشادت ويليامز بالتزام أطراف اللجنة العسكرية في التوصل لاتفاق لتأمين مستقبل أفضل لليبيا، مؤكدة أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها.

وأضافت ويليامز "الطريق للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا كان طويلا وصعبا، وأتمنى أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج".