” الحوثيون” استهداف 3 مطارات سعودية بطائرات مفخخة والإصابات دقيقة وبيان من تحالف دعم الشرعية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عن استهداف 3 مطارات سعودية بطائرات مفخخة مسيرة من طراز “قاصف 2K”، وذلك وفق ما أعلنته منذ قليل، وزعم الحوثيون أن الإصابات كانت دقيقة، والمطارات هي مطار أبها ومطار جيزان وقاعدة “خميس مشيط”، وهي قاعدة الملك خالد الجوية

استهداف 3 مطارات سعودية بطائرات مفخخة وبيان من تحالف دعم الشرعية

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي عبر تدوينة له على حسابه بتويتر، أن الهجمات التي نفذتها جماعته جاءت رداً على ما أسماه العدوان والحصار الذي تم فرضه على شعب اليمن.

وجاءت نص تدوينة متحدث الحوثيين حول استهداف 3 مطارات سعودية بطائرات مفخخة، كما يلي:

“بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مطارات جيزان وابها وقاعدة خميس مشيط وكانت الاصابة دقيقه بفضل الله، يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصارة المستمر على الشعب اليمني العظيم”.

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وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أنه تم إحباط ثالث هجوم اليوم بطائرة بدون طيار، كانت تستهدف المدنيين بالمنطقة الجنوبية، وأعلن التحالف أيضاً مساء وصباح أمس الجمعة، أنه أحبط هجومين آخرين بطائرات مفخخة.