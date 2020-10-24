مقتل 10 وإصابة 20 شخصا جراء انفجار غرب العاصمة الأفغانية

نقلت ذلك قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة "طارق أريان"، فيما قال شهود عيان إن الانفجار وقع بالقرب، من أحد مراكز التدريب فى المنطقة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.