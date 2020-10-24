ترامب يدلى بصوته مبكرا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أدلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم السبت، بصوته ضمن التصويت المبكر، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقبيل عشرة أيام على يوم الانتخابات الأمريكية، أدلى نحو 53.5 مليون أمريكى بأصواتهم فى الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم فى أعلى نسبة تصويت خلال 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصى فى الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر فى ظل جائحة كورونا.

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