عاجل .. انفجار على متن ناقلة نفط روسية فى بحر آزوف

وقال المصدر: "تعرضت ناقلة الجنرال آزى أصلانوف فى بحر آزوف، التى ترفع العلم الروسى، إلى انفجار، لم تعرف ماهيته بعد".

وأضاف: "الناقلة كانت فارغة من الحمولة وقت وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون السبب "بخار الوقود المتبقى".

من جهتها، أشارت الخدمة الصحفية فى الأسطول البحرى الروسى، إلى أنه "تم إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف".

وأكدت، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية.