أذربيجان تعلن تدمير مقاتلة أرمنية ويريفان تنفي 

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم السبت، تدمير طائرة مقاتلة للقوات المسلحة الأرمنية في قره باغ، فيما نفت نظيرتها الأرمنية صحة هذا الإعلان.
وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية إنه "في 24 أكتوبر أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني".
في المقابل، نفى السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان تقرير باكو حول تدمير المقاتلة، قائلا إن إعلان باكو "كذبة مطلقة".
ويشهد إقليم قره باغ معارك منذ 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وأرمينيا، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.
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