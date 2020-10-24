الكاظمي: هيبة الجيش والأمن من هيبة الدولة وعلى الجميع احترامها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هيبة الجيش والأمن من هيبة الدولة، مطالبًا جميع الأطراف باحترامها.
وقال الكاظمي إن الحكومة العراقية تعمل على أن تشرف جهات دولية على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل.
وأكد الكاظمي أن "الحراك الشعبي قد وضع خارطة طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون بها".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي بضمان عدم حدوث أي تزوير في الانتخابات التشريعية العام المقبل.
وأضاف الكاظمي أن "هدف الحكومة الأساسي التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة".
وتابع الكاظمي "متمسكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة ونعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها".
وأكد الكاظمي أن "إرادة التغيير السياسي تعبر عنها صناديق الاقتراع وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات".
وقال رئيس الوزراء العراقي "تسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي على النفط".
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