الرئيس الأمريكي يمازح الصحفيين: صوَّتُّ لرجل يدعى ترامب

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بصوته في مرحلة التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، وهي المرحلة المخصصة لاختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين يتولون مهمة انتخاب الرئيس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صوت ترامب شخصيًا بعد انتقاده التصويت عبر البريد، بالقرب من منزله في فلوريدا، ممازحًا الصحفيين أنه "صوت لرجل يدعى ترامب".

وأدلى ترامب بصوته في إحدى لجان مدينة ويست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.

وقال للصحفيين إن التصويت آمن للغاية، داعيًا الناخبين إلى الخروج والابتعاد عن التصويت عبر البريد.

وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب غائبة بشكل ملحوظ عن الحضور مع زوجها، وليس من الواضح متى ستدلي بصوتها أو بأي طريقة.

وبذلك ينضم الرئيس ترامب إلى أكثر من 52 مليون أمريكي ممن صوتوا بالفعل في مرحلة التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية.

فيما لم يتم الإعلان عن خطة تصويت منافسه الديمقراطي جو بايدن، أو زميلته المرشحة لمنصب نائب الرئيس السيناتور عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف.

ومن المقرر أن يتوجه جو بايدن مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا لعقد مؤتمرين اليوم السبت.

وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق بايدن بعد ما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا يوم الأربعاء.

ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر في ظل جائحة كورونا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. وسيزور ترامب ثلاثا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته وسيعقد مؤتمرات انتخابية في نورث كارولاينا وأوهايو وويسكونسن.