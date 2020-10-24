المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز 194 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، رصدت وزارة الصحة 4045 إصابة جديدة بـ كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 194461.
فيما توفى 50 شخصا جديدا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3255.
وبلغت حالات الشفاء الجديدة 3197 حالة لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 160372.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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