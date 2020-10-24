نتنياهو يشكر ترامب على التطبيع.. ويؤكد: وفد إسرائيلي يزور السودان قريبا

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطوة السلام مع السودان، مهمة، في سبيل تعزيزه، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساهم بالوصول لهذا الاتفاق.

وأضاف نتنياهو، في كلمة له اليوم السبت، أن اتفاقات السلام جيدة للأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان قريبا؛ لإطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات.

وأكد أن إسرائيل توصلت إلى 3 اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال 6 أسابيع فقط، ودول عربية أخرى ستقيم علاقات معها قريبا.