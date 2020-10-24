مان يونايتد يتعادل سلبيا مع تشيلسي وأولدترافورد يواصل عناده

بقي مانشستر يونايتد دون أي فوز في أولدترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم عقب التعادل دون أهداف مع تشيلسي اليوم السبت.
ويملك يونايتد، الذي خسر أول مباراتين على أرضه هذا الموسم،سبع نقاط من خمس مباريات ويقبع في المركز 15 بينما يأتي تشيلسي سادسا وله تسع نقاط من ست مباريات.
وكان ماركوس راشفورد صاحب أول فرصة خطيرة في الدقيقة 35 عندما وجد نفسه في مواجهة المرمى من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أنقذها إدوار ميندي حارس تشيلسي ببراعة.
وتألق ميندي مرة أخرى بعد ست دقائق وتدخل لإبعاد محاولة من خوان ماتا قبل الاستراحة.
وحاول أولي جونار سولشار مدرب يونايتد أن يهز الشباك وأشرك الثنائي بول بوجبا وإدينسون كافاني في الدقيقة 58.
واقترب كافاني مهاجم أوروجواي، الذي يظهر لأول مرة مع يونايتد،من التسجيل من أول لمسة بعد تمريرة برونو فرنانديز لكن الكرة جاءت في الشبكة الجانبية للمرمى.
ولم يصنع تشيلسي خطورة كبيرة بينما اقترب يونايتد من انتزاع الفوز بعد تسديدة متقنة من راشفورد لكن الحارس ميندي تألق مجدداوأنقذ المحاولة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
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