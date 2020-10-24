روسيا : إبرام هدنة بين أطراف النزاع الليبى خطوة مهمة لحل الأزمة

أشادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت باتفاق وقف إطلاق النار الذى توصل إليه أطراف النزاع الليبى فى جنيف، أمس الجمعة، آملة فى أن يكون خطوة مهمة نحو حل الأزمة فى شمال أفريقيا.





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