قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن سيدمر كل شيء فى أمريكا، وإن الإعلام يحاول إرعاب الأمريكيين قبل الانتخابات، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت: "اقتصادنا يشهد أداء عظيما ويستعد لتسجيل أرقاما قياسية جديدة"، مضيفا: "لكن بايدن سيدمر كل شيء بالضرائب الهائلة التى يريد فرضها". ووجه ترامب رسالة للأمريكيين: "لا تدعوا بايدن يدمر الاقتصاد.. لا تسمحوا بحدوث ذلك". وقال فى تدوينة أخرى: "وسائل الإعلام المزيفة تكرر حديثها بصورة مستمرة عن حالات فيروس كورونا المستجد التى تظهر وتنشر إحصائيات عن ذلك، لكن احصائياتهم تشمل حالات منخفضة الخطورة". وتابع: "وسائل الإعلام تحاول صناعة حالة من الرعب بين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة فى 3 نوفمبر المقبل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : اقتصادنا يشهد أداء عظيما لكن بايدن سيدمر كل شيء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.