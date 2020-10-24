بسبب لافتات ساخرة.. محامو إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يهددون بمقاضاة مجموعة معارضة

هدد محامو إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة في البيت الأبيض، وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة المسؤولين عن مجموعة "مشروع لينكولن" المناهضة لترامب بسبب لوحات إعلانية تم وضعها في ميدان تايمز سكوير بولاية نيويورك.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تقدم المحامي مارك كاسويتز بشكوى ضد مجموعة "مشروع لينكولن"، بعد عرضها لوحة إعلانية تظهر بها إيفانكا ترامب وهي تبتسم بجانب أرقام توضح أن أكثر من 33 ألفًا من سكان نيويورك وأكثر من 221 ألف أمريكي قد توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وبجانب اللوحة الإعلانية التي تسخر من إيفانكا ترامب، نصبت مجموعة مشروع لينكولن لوحة إعلانية أخرى تظهر فيها صورة لزوجها وكبير مستشاري البيت الابيض جاريد كوشنر، وبجانبها اقتباس لعبارة قال فيها إن "سكان نيويورك سيعانون بسبب فيروس كورونا وهذه مشكلتهم".

وقال مارك كاسويتز، إنه إذا لم تتم إزالة الإعلانات الكاذبة التي تستهدف التشهير بابنة الرئيس ترامب، والتي يعرضها مشروع لينكولن على اللوحات الإعلانية بميدان تايمز سكوير، فسوف تكون هناك عقوبات قضائية ومطالبة بتعويضات مالية.

وتوجه مجموعة مشروع لينكولن انتقادات لاذعة إلى البيت الأبيض؛ بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا وخصوصا مع ارتفاع حالات الإصابة في جميع أنحاء البلاد.

وفى وقت سابق، بدأت المجموعات المناهضة لترامب بالتعاون مع الحزب الديمقراطى فى شراء حملات إعلانية بملايين الدولارات، وذلك للهجوم على موقف الرئيس ترامب في مجموعة من القضايا مثل الأزمة الصحية الحالية وتداعياتها الاقتصادية.

وأكدت مجموعة مشروع لينكولن في بيان أنها ستترك اللوحات الإعلانية مرفوعة، قائلة: إنها تصور بدقة موقف الولايات المتحدة تجاه فيروس كورونا.

وأضافت مجموعة مشروع لينكولن أن "إدارة ترامب ليس لديها فهم للدستور الأمريكى، وتحاول أن تمنع حقوقنا التي يكفلها الدستور، لكننا عازمون على جعل درس التربية المدنية هذا مؤلمًا".