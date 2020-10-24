عقب اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون.. إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على عسير

أعلن الدفاع المدني بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على المنطقة، بعد اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة وتضرر 5 منازل ، و 3 مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم، عن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه البلاد.