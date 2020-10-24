نتانياهو: السلام مهم للأمن ووفد إسرائيلي سيزور السودان قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السيت، إن وفدا إسرائيليا سيزور السودان قريبا، مشيرا إلى أن اتفاقيات السلام مهمة للأمن والاقتصاد.
وقال نتانياهو في كلمة متلفزة إن "السودان كان بلدا معاديا لإسرائيل وهو شارك في حرب ضدنا، واستخدمته إيران كأرض لتهريب أسلحة خطيرة إلى حماس. هذه الاتفاقيات جيدة للأمن وللاقتصاد. سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات، وستكون هناك اتفاقيات سلام مع دول عربية أخرى".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن اتفاق بين السودان وإسرائيل على بدء العلاقات بينهما، مؤكدا أن البلدين أرسيا "السلام" بينهما.
وفي حديث مع دوت الخليج، أعلن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان أن التعاون مع السودان سيشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية. مضيفاً أن الاتفاق هو الخطوة الأولى لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد جندلمان أن دولاً عربية جديدة ستنضم لمسار السلام مع إسرائيل. واصفاً التحوّل في المنطقة بالإيجابي.
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