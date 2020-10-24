انفجار ناقلة نفط روسية في بحر "آزوف"

أعلن مسؤولون أن ناقلة نفط روسية تعرضت لانفجار في بحر آزوف، فيما تجري عملية إنقاذ لثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين اليوم السبت.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الانفجار في الناقلة "الجنرال آزي أصلانوف" وقع بينما كانت الناقلة في طريقها من ميناء قفقاز إلى ميناء روستوف أون دون. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 10 من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 13 شخصًا، بينما يُعتقد أن الثلاثة الباقين وقعوا في البحر بسبب الانفجار.
وتوجهت ثلاث سفن إنقاذ إلى الموقع للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين، فيما لا تزال الناقلة مائلة.
وقال المسؤولون البحريون إن الناقلة لم يتم تحميلها وإن الانفجار ربما نتج عن أبخرة قابلة للاشتعال خلفتها الشحنة السابقة للسفينة.
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