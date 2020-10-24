مقتل أبو محسن المصري القيادي بتنظيم القاعدة في أفغانستان 

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، أبو محسن المصري، إثر عملية خاصة في إقليم غزنة شرق البلاد.

وقالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان على تويتر، اليوم السبت، إن قوات الأمن الأفغانية، قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أميركيين.

وقالت مديرية الأمن الوطنية إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة.