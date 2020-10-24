نشطاء أرمن يجبرون شركة أمريكية على إلغاء تعاقدها مع الحكومة التركية

قررت شركة "ميركوري" الأمريكية للعلاقات العامة فسخ تعاقدها مع الحكومة التركية بعد حملة ضغط قام بها نشطاء غاضبون من دعم تركيا لأذربيجان في أعمال العدائية ضد أرمينيا.

ويعتبر قرار الشركة بإلغاء عقدها الذي تبلغ قيمته مليون دولار مع تركيا انتصارًا لأرمينيا في واشنطن، بعد تجدد الاشتباكات في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وبعد التوترات الطويلة بين البلدين منذ سبتمبر الماضى، قام النشطاء الأرمن الأمريكيون بإطلاق حملة ضد أذربيجان وتركيا، وقال آرام هامبريان المدير التنفيذي للجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية إن هناك أسلحة قوية يمكن استخدامها للدفاع عن قضية إقليم ناغورنو كاراباخ مثل جماعات الضغط في واشنطن.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، حاولت اللجنة الوطنية الأرمنية والجمعية الأرمنية الأمريكية الضغط على شركة "ميركوري" من خلال تنظيم احتجاجات خارج مكاتبها في واشنطن ولوس أنجلوس، ومطالبة عملاء "ميركوري" بفسخ تعاقداتهم مع الشركة إذا استمرت في تمثيل تركيا.

وأضافت الصحيفة أن للحملة تأثير واضح، حيث أرسلت كاترين بارجر، رئيسة مجلس المشرفين في مقاطعة لوس أنجلوس، وهيلدا سوليس المشرفة بالمقاطعة ووزيرة العمل السابقة، إلى شركة "ميركوري" يوم الأربعاء الماضى خطابا لحث الشركة على قطع أي علاقات تجارية على الفور مع تركيا.

وقال رئيس مجلس ولاية كاليفورنيا أنتوني ريندون و16 عضوًا ببرلمان الولاية يوم الخميس إنهم لن يتعاملوا مع الشركة طالما أنها تمثل تركيا. ولم ترد السفارة التركية على طلب إلغاء التعاقد حتى الآن.