قفزة قياسية جديدة.. فرنسا تسجل 45 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت، تسجيل رقمًا قياسيًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت السلطات 45422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها في البلاد على الإطلاق.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في فرنسا إلى 1086497 حالة.
كما أبلغت عن وفاة 138 حالة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34,645، فيما تم إدخال 11713 شخصًا إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إن انتشار فيروس كورونا قد يستمر حتى الصيف المقبل، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في فرنسا مليون حالة.
وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، أوضح ماكرون، خلال تفقده أحد مستشفيات العاصمة باريس، أن علماء متخصصين أخبروه بأن انتشار فيروس كورونا قد يستمر حتى منتصف العام المقبل في أحسن التوقعات.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه لا يزال من المبكر مع ذلك تقرير ما إذا كان يتوجب إعادة فرض إغلاق كامل أم جزئي للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار الوباء.
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