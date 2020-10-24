أكثر المطلوبين لدى أمريكا.. مقتل أبو محسن المصري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها عن مديرية الأمن الوطني في أفغانستان، مقتل القيادي المصري في تنظيم القاعدة حسام عبدالرؤوف، والذي يعرف باسم "أبو محسن المصري"، ويعتبر الرجل الثاني في التنظيم.

ويُعرف أبو محسن المصري، أيضًا باسم عبدالهادي مصطفى، وهو عضو مجلس شورى قيادة تنظيم القاعدة.

كما يعد أحد رجال أيمن الظواهري ومعاونيه الكبار، وعضو هام في لجنة الاستراتيجية والإعلام وخاصة قناة السحاب المتخصصة في نشر بيانات ومرئيات القيادة المركزية.

وفي يناير الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، وضعه على قائمة أكثر المطلوبين لديه بعد أن صدرت في حقه مذكرة اعتقال في أمريكا في ٢٠١٨، بتهمة التآمر لقتل أمريكيين.

ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لديه معلومات عن عبد الرؤوف الاتصال بأقرب مكتب محلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.