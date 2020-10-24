البابا يعين المطران بيتسابالا بطريركا للقدس

وعمل المطران بيتسابالا، الراهب الفرنسيسكاني البالغ من العمر 55 عاما، بطريركا بالوكالة لمدة أربع سنوات وقاد المطرانية أثناء أزمة مالية ووباء فيروس كورونا الذي تسبب في إغلاق الكنائس طوال موسم عطلات عيد الفصح.

وفي السنوات العادية، كانت الأرض المقدسة تستعد لتدفق الزوار خلال عيد الميلاد، لكن انتشار المرض وجه ضربة قوية للسياحة في بيت لحم والقدس والناصرة، موطن بعض كنائسها الأكثر شهرة.

وقال بيتسابالا في بيان السبت أكد تعيينه "يجب ألا نشعر بالإحباط".

وأضاف "جنبا إلى جنب نواجه المشكلات العديدة، ولدينا أيضا الموارد والرغبة والقوة للتطلع بثقة إلى الأمام، وكذلك المقدرة على تجاوز غموض هذه المرحلة بأمل مسيحي".

وتغطي هذه المطرانية إسرائيل والأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى الأردن وقبرص، وهي منطقة تضم ما يقدر بنحو 300 ألف من الروم الكاثوليك.

ووفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية، فإنه عندما جرى تعيين بيتسابالا مدبرا رسوليا في عام 2016، كانت إحدى أولوياته الأكثر إلحاحا إعادة ترتيب الإدارة المالية للبطريركية التي تراكمت عليها ديون تجاوز مجموعها 100 مليون دولار.