فرنسا تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية





أعلنت سلطات الصحة فى فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 45 ألفا و422 إصابة بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فى أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الأزمة.

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