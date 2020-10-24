شاهد .. إجلاء المئات جراء حريق فى ميناء لو هافر شمال فرنسا

وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية فى تغريدة نشرتها على حسابها الرسمى عبر "تويتر" أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.
وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون فى إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.
وتداول نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات تؤكد ارتفاع أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.
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