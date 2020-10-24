أعلنت مديرية الأمن الوطنى فى أفغانستان على "تويتر"، اليوم السبت، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادى البارز فى تنظيم القاعدة الإرهابى أبو محسن المصرى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأضافت مديرية الأمن الوطنى الأفغانية، أن أبو محسن المصرى، الذى يعتقد أنه الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، قتل فى عملية خاصة بإقليم غزنة. وكان أبو محسن المصرى مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى. وأبو محسن المصرى، متهم فى الولايات المتحدة بتقديم دعم مادى وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الأفغانى يعلن مقتل القيادى فى تنظيم القاعدة أبو محسن المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.