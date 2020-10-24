من الفضاء| رائدة بـ ناسا تدلي بصوتها في الانتخابات الأمريكية.. صور

أدلت كيت روبنز رائدة الفضاء بوكالة "ناسا" الأمريكية بصوتها في مرحلة التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية، من خلال اقتراع إلكتروني آمن داخل كشك تصويت مؤقت في محطة الفضاء الدولية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت كيت روبنز قبل مغادرتها إلى الفضاء في مطلع أكتوبر إنه من المهم أن يصوت الجميع، إذا تمكنا من القيام بذلك في الفضاء، فأعتقد أن الناس يمكنهم فعل ذلك على الأرض أيضًا".

وأكدت روبنز أنه "من المهم أن نشارك في ديمقراطيتنا. إنه لشرف كبير أن نتمكن من التصويت من الفضاء".

وأضافت روبنز أن هذا التصويت قانوني على الأقل بالنسبة لسكان ولاية تكساس، حيث يعيش العديد من رواد الفضاء بالقرب من مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن كبرى مدن الولاية.

ويسمح قانون عام 1997 لرواد الفضاء بالإدلاء بأصواتهم عندما يكونون في رحلة فضائية.

ولا تعد روبنز أول شخص يصوت من الفضاء وهناك العديد من رواد الفضاء صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 من خارج الأرض.