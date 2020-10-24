هجمات ضد أمريكيين.. إنذار سفارة واشنطن يشعل التوتر بين تركيا والولايات المتحدة

وجهت السلطات التركية، اليوم السبت، انتقادا للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إطلاقها إنذارا أمنيا بشأن احتمالية وقوع هجمات إرهابية وعمليات خطف في البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو واشنطن بتوريط تركيا، مؤكدا أنه كان عليها تحذير أنقرة من التهديدات الإرهابية التي يعتقدون أنها تواجه المواطنين الأمريكيين.

وقال صويلو: "بالطبع، قد تكون هناك تقييمات استخباراتية، لكن ليس هذا هو النهج الصحيح لنشر القرارات التي سيتم اتخاذها على موقع الويب الخاص بها، وإلحاق الضرر بدولة أخرى".

وأشار إلى أن تركيا تحصل على حوالي 1200 تقرير استخباراتي أسبوعيا، يتعلق بكل من تركيا ودول أخرى.

وكانت السفارة الأمريكية لدى تركيا، أطلقت أمس الجمعة، إنذارًا أمنيًا حول احتمالية وقوع هجوم إرهابي محتمل في اسطنبول، وعلقت على إثر ذلك عملها وإصدار التأشيرات بالسفارة.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إن البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير حول هجمات إرهابية محتملة واختطاف مواطنين أمريكيين وأجانب في أسطنبول، مشيرة إلى أن تلك الهجمات ستستهدف القنصلية العامة الأمريكية، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا.

ونصحت السفارة، المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها عدد كبير من الأمريكيين أو الأجانب بشكل عام بما في ذلك المكاتب والمباني الكبيرة أو مراكز التسوق.

ولم تذكر السفارة الأمريكية عن الجهة التي يمكن أن تنفذ الحوادث الإرهابية المزعومة أو تدل بمزيد من التفاصيل.