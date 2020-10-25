آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالمتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عتبة 10 آلاف السبت في ألمانيا التي ظلت حتى الآن بمنأى نسبيا عن تفشي كوفيد-19 لكنها تأثرت بارتفاع الاصابات في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وقالت المستشارة أنغيلا ميركل في تسجيلها الصوتي الأسبوعي إنه يجب "تقليص الاتصالات ولقاء أقل عدد ممكن من الناس". ومُنعت التجمعات في كامل البلد، كما جرى فرض قيود محلية أكثر صرامة خاصة في بافاريا.

التدابير التقييدية

دافع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية عن تمديد حال الطوارئ الصحيّة حتى 16 فبراير لمواجهة "فترة ستكون طويلة وصعبة".

وينظر النواب الفرنسيون نهاية هذا الأسبوع في مشروع قانون يهدف إلى تمديد هذا النظام (حال الطوارئ) الاستثنائي الذي جرى اللجوء إليه مرة أخرى السبت الماضي والذي يسمح خاصة بفرض حظر تجول. وفي الإجمال، صار اثنان من كل ثلاثة فرنسيين يعيشون في ظل حظر تجول بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، وتفرض غرامات على مخالفي هذا الإجراء.

إصابات

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,145,847 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ السبت.

وأصيب أكثر من 42,262,290 شخصا حول العالم بكوفيد-19.

والولايات المتحدة التي سجلت الجمعة حصيلة إصابات يومية قياسية جديدة (نحو 80 ألف إصابة)، هي أكثر الدول تضررا بـ 223,998 وفاة.

وتأتي لاحقا البرازيل التي سجلت 156,471 وفاة، ثم الهند مع 117,956 وفاة والمكسيك مع 88312 وفاة وبريطانيا مع 44571 وفاة.

احتجاجات

شهدت نابولي الإيطالية صدامات مساء السبت جمعت بين الشرطة ومئات المحتجين على حظر التجول المفروض من 11 ليلا حتى الخامسة صباحا، وضد تهديد السلطات بفرض حجر جديد.

وأشعل مئات نحو الساعة الحادية عشرة ليلا شماريخ دخانية وأحرقوا حاويات نفايات وألقوا مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت وسط المدينة.

وبرزت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي حظر التجول المفروض أيضا في منطقتي روما وميلانو.

إصابة الرئيس البولندي

أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن السبت سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا لوباء كوفيد-19.

وكتبد بواجي سبيتشالسكي في تغريدة على تويتر "كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

المصدر:(أ ف ب)

