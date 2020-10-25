زعيمة المعارضة البيلاروسية تخضع للحجر الصحى بعد مخالطتها لوزير مصاب بكورونا

وقالت آنا كراسولينا المتحدثة باسم تيخانوفسكايا -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت- إن "إصابتها لن تعيق عمل فريقها".

يذكر أن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يخضعون بدورهم للحجر الصحى بعد أن اجتمعوا مع لوغار فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان لوغار أعلن إيجابية فحوصه يوم الجمعة بعد جولة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.