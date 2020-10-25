التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أعلن أمس السبت، إصابة شخص بسبب سقوط شظايا على المنطقة، بعد اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة وتضرر 5 منازل ، و3 مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، عن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه البلاد.

وأكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وتواصل مليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددته الدول العربية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.