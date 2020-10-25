الشرطة النيجيرية تعلن تعبئة صفوفها لاستعادة السيطرة على الأماكن العامة

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن نيجيريا شهدت، فى الأسابيع القليلة الماضية، أسوأ أعمال عنف فى الشوارع منذ عودة البلاد للحكم المدنى عام 1999 وذلك نتيجة موجة من احتجاجات الشوارع.

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