ودع أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف عشاقه بالبكاء ليعلن اعتزاله بعد فوزه بالإخضاع ضد الأميركي جاستين غيثي خلال الجولة الثانية من نزال العصر الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفور انتهاء النزال، خر محمدوف الذي يلقب بـ"النسر" ساجدا ثم انهمر بالبكاء ليعلن اعتزاله وإنهاء مسيرة أسطورية في الفنون القتالية لم يتعرض خلالها للهزيمة على الإطلاق وتحقيق سلسلة من الانتصارات بلغت 29 انتصارا.
وقال حبيب إن هذا النزال كان الأخير ولن يعود مرة أخرى دون والده الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، مضيفا: "هذه المرة الأولى التي أفعلها من دونه".
ويحتفظ النجم حبيب بهذا الفوز بلقب الوزن الخفيف في ثالث دفاع له عن لقبه، بعد أن نجح قبل ذلك في الاحتفاظ بلقبه أمام النجمين كونور ماكغريغور في 2018، وداستن بورييه في 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. حبيب نور محمدوف يودّع حلبات الفنون القتالية بالبكاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.