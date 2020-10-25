عاجل .. إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

ونقلت "سبوتنيك"، عن وكالة "بلومبرج"، عن أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوبست قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجى أم لا.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أنه أوبست ليس موظفا حكوميا، إلا أنه غالبا ما يكون على اتصال مع بنس وموظفيه كما أنه يزور البيت الأبيض، مشيرة إلى أن آخر مرة التقى فيها أوبست ببنس كانت منذ حوالى أسبوع لكنه لم يقترب بشدة منه.

يذكر أن سلطات الصحة فى الولايات المتحدة الأمريكية منحت ترخيصا كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كوفيد-19.